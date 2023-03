Crianças e adolescentes devem se vacinar contra o HPV

Todas as unidades de saúde estão com estoque reforçado para atender o público-alvo da vacinação contra o Papiloma Vírus Humanos (HPV). Meninos de 10 a 14 anos e meninas de 09 a 14 anos devem tomar a vacina que previne o aparecimento de verrugas e até lesões que podem progredir para o câncer.

O gerente do Departamento de Saúde Coletiva do município, Paulo Padim, afirmou que a procura pela vacina está muito baixa, bem longe da meta estipulada pelo Ministério da Saúde ao município que é de cerca de 20 mil pessoas. “Todos os postos de saúde estão com doses suficientes para atender a demanda da cidade e estão de portas abertas recebendo a população”, comentou.

O horário de atendimento das salas de vacinas nas unidades vai das 7h às 10h45 e das 13h às 16h45. A imunização completa contra o HPV é feita com a aplicação de duas doses da vacina, sendo que a segunda deve ser recebida com um intervalo mínimo de seis meses.

No ano passado, o município alcançou pouco mais de 30% da meta do MS, vacinando cerca de 6 mil crianças e adolescentes. Por isso, a Saúde está preocupada e convoca toda população que faz parte do público-alvo da vacinação para comparecer em qualquer unidade e receber o imunizante.

Como não há cura para o HPV a vacina ainda é a forma mais eficaz de evitar os problemas e desdobramentos que o contágio pode trazer.