Em ação integrada PRF e PC recuperam veículo furtado em Rondonópolis

Um veículo produto de furto foi localizado nesta segunda-feira (20), em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil através da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), em Rondonópolis-MT.

Após uma troca de informações, da PRF e PC, policiais avistaram o carro e deram sinal de parada no Km 211, da BR 364, porém o motorista não obedeceu e fugiu.

Alguns quilômetros a frente o veículo foi localizado abandonado.

No momento que foi feito a checagem no carro, foi constatado que placa estava adulterada e o veículo tinha sido furtado no 05 de março de 2023.