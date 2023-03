Habitação começa a entregar as chaves dos 1,4 mil apartamentos do residencial Celina Bezerra

Parece que se que aproxima do fim a novela “Celina Bezerra”. A secretaria de Habitação de Rondonópolis começou na manhã desta segunda-feira (6) a entregar as ‘tão sonhadas’ chaves dos apartamentos. Os primeiros beneficiários a receberem o ‘chaveirinho’ do Banco do Brasil (com a chave, claro), foram os moradores do Condomínio 1.

Mas quem estava acreditando que já poderia se mudar de imediato, deu de cara com os processos burocráticos. Da torneira já sai água, mas ao tentar ligar o interruptor, nada. Sem luz. Com um documento em mãos, cedido pela Habitação, o futuro morador ainda terá que ir à Energiza pedir a ligação de energia elétrica.

Sobre aqueles que estavam questionando uma suposta falta de transparência da secretaria de Habitação quanto à entrega das chaves, que muitos acreditavam seria ainda na sexta, quando aconteceu a inauguração do residencial, Huani Rodrigues foi objetiva: “A Secretaria convidou todos os beneficiários para prestigiar a inauguração do empreendimento. E todos aqueles que vieram receberam o cronograma de atendimento”.

Bom, para quem esperou 10 anos até que as obras finalizassem, agora esperar mais alguns dias para, enfim, mudar-se para o apartamento.