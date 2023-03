Prefeitura afirma que ainda não recebeu notificação sobre ADI contra aumento de IPTU

A Prefeitura de Rondonópolis divulgou por meio de nota que a Procuradoria-Geral do Município ainda não foi notificada acerca da citada Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) contra o aumento do IPTU proposto no Município. Segundo o documento, o aumento é desproporcional.

Conforme informações, a ADIN foi protocolada pelo procurador Geral de Justiça, Deosdete Cruz Junior, nesta sexta-feira (17).

No documento consta que a majoração do IPTU de Rondonópolis trará enorme impacto social e terá efeito contrário ao pretendido pela municipalidade, já que a súbita mudança dos valores implicará em inadimplência.

NOTA PREFEITURA

A Procuradoria-Geral do Município de Rondonópolis ainda não foi notificada acerca da citada ADI, portanto, aguarda o prosseguimento do feito para na devida oportunidade defender a constitucionalidade do ato legislativo.

No entanto, é preciso ressaltar que as respectivas leis apenas atualizaram a planta genérica do Município para fins de incidência do IPTU, pois algumas regiões fiscais do Município, altamente valorizadas, estavam sendo tributadas com valores muito aquém do valor atual dos imóveis.

A alteração legislativa foi razoável e proporcional e também observou o princípio constitucional da anterioridade tributária.