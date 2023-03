Presidente da Concessionária Centro-Oeste Airports anuncia ampliação do terminal do aeroporto em Rondonópolis

O prefeito José Carlos do Pátio recebeu em seu gabinete na tarde desta terça-feira (28) o CEO / Diretor Presidente da Concessionária Centro-Oeste Airports (COA) Marco Antônio Migliorini, que veio apresentar ao prefeito os projetos de melhorias e ampliação do terminal aeroportuário local e dos demais aeroportos sob a concessão da companhia.

A COA – venceu as licitações de concessão de administração de quatro aeroportos no estado. O de Rondonópolis, Maestro Marinho Franco; o Aeroporto Internacional de Cuiabá / Várzea Grande, Sinop e Alta Floresta, e vai investir cerca de R$ 500 Milhões em ampliações e melhorias nestas unidades do bloco Centro-Oeste, com previsão de conclusão e entrega para dezembro de 2023 aqui em Rondonópolis.

Segundo o presidente da COA, aqui em Rondonópolis, a empresa vai ampliar o terminal de passageiro e cargas de 900 m2 para 2,4 mil m2, além de promover melhorias e investimentos no setor de segurança operacional da pista, para garantir mais comodidade e segurança aos pilotos e aeronaves que pousarem na cidade.

Ainda segundo Marcos Migliorini, “as melhorias vão possibilitar aos usuários, investidores da cidade, empresários, turistas e toda parte do segmento de negócios estar usufruindo de uma melhor experiência nos nossos aeroportos. Além, de investimentos em infraestrutura do “Lado A”, relativa a segurança operacional, para que possamos atrair novas empresas aéreas, novos voos e novas companhias aqui para o nosso aeroporto”, explicou.

Essa notícia vem de encontro aos anseios da comunidade local, quer seja de usuários/passageiros ou empresários investidores e turistas que anseiam por melhorias na estrutura de recepção do aeroporto Marinho Franco, já que a cidade tem uma demanda forte e crescente na movimentação de voos, o que em si, atrairia mais empresas e novas companhias aéreas para atuarem na cidade, ofertando um maior número e opções de voos ligando a cidade ao resto do país e do mundo.