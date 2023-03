Quase dois anos após prisão, Jairinho tem registro de médico cassado no Rio

Preso sob acusação da morte do enteado Henry Borel, o ex-vereador Jairo de Souza Santos Junior, conhecido como Dr. Jairinho, teve o registro de médico cassado em definitivo pelo Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro), nesta quarta-feira (15).

A sentença foi determinada, por unanimidade, durante a plenária do julgamento, nesta tarde, na sede do conselho.

Em nota, o Cremerj ressaltou que essa é a penalidade mais alta estabelecida pelo Código de Processo Ético-Profissional. Com isso, Jairinho fica totalmente impedido de exercer a medicina no Brasil.

Na cadeia há quase dois anos, o ex-vereador aguarda em prisão preventiva a data do julgamento no Tribunal do Júri. Ele e a mãe da criança, Monique Medeiros, que está solta, são acusados da morte do menino, ocorrida em março de 2021.

Em depoimento à Justiça, o casal negou as acusações.