Rondonópolis | Polícia Civil conclui inquérito sobre feminicídio de bancária e autor do crime continua preso

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Rondonópolis concluiu o inquérito policial que apurou o assassinato da bancária Leidiane Souza Lima, de 34 anos, e representou pela prisão preventiva do autor, que foi deferida pela Justiça na tarde desta terça-feira (07).

No dia 27 de janeiro deste ano, por volta das 07h30, Leidiane saía de casa para o trabalho, no bairro São Jorge, quando ao se aproximar de seu veículo foi surpreendida por um homem de capacete, fez vários disparos de arma de fogo contra a vítima, inclusive, após ela já estar caída. A bancária foi a óbito ali mesmo.

A equipe da DHPP, imediatamente, realizou diligências para apuração do crime e após várias oitivas foi encaminhada representação pela prisão temporária contra um homem de 51 anos, preso em 06 de fevereiro. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados a ele, oportunidade em que foram apreendidos alguns objetos úteis à apuração do crime.

O autor do homicídio teve um relacionamento amoroso com a vítima e tiveram uma filha, que atualmente tem três anos.

Crime premeditado

Após um minucioso trabalho investigativo, a equipe policial apurou quem foi o autor dos disparos contra Leidiane. A investigação também apontou que o crime foi minuciosamente premeditado pelo executor.

A motivação para o homicídio, conforme apurou a Polícia Civil, decorreu do fato de que o executor ainda teria sentimento amoroso pela vítima e não teria sido correspondido, além de ambos estarem em litígio em relação à guarda judicial da filha.

As investigações para apuração do homicídio qualificado contaram com o apoio do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Rondonópolis.

Ao final do inquérito, o delegado João Paulo Praisner indiciou o acusado pelo crime de homicídio qualificado (feminicídio) e representou pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva. O autor do assassinato de Leidiane segue preso na Penitenciária Regional Major Eldo de Sá Corrêa, em Rondonópolis.