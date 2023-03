Sesc-MT promove atividades e orientações de saúde gratuitas para empresas

Ginástica, dança circular e orientação nutricional foram alguns dos serviços que 113 empresas de Mato Grosso receberam durante o mês de fevereiro por meio do projeto ‘Sesc na Empresa’, realizado pelo Sistema Fecomércio-MT, por intermédio do Serviço Social do Comércio (Sesc-MT). A iniciativa também levou aos trabalhadores atividades de recreação, orientações de saúde e higiene bucal.

“Em 2023, o Sesc-MT já visitou 242 empresas, transformando o expediente dos trabalhadores, levando um momento de conscientização a respeito da importância da prática de exercícios físicos e a adoção de outros hábitos que tornam a vida mais saudável”, diz o presidente do Sistema Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior.

Além disso, os trabalhadores também usufruíram da oportunidade de fazer o credenciamento para obter o Cartão Sesc. No total, mais de 5,5 mil documentos foram emitidos, autorizando os titulares e seus dependentes a utilizarem os serviços do Sesc com desconto, como a compra de refeições no Restaurante Sesc do Comerciário, marcação de consultas no Sesc Odonto e a entrada gratuita nos parques aquáticos das unidades de lazer.

“O Sesc-MT oferta uma infinidade de benefícios. Aos finais de semana, por exemplo, os trabalhadores podem se divertir com a família no Sesc Dr. Meirelles, Sesc Rondonópolis e Sesc Poxoréu que são equipadas com piscinas para adultos e crianças, quiosques e contam com programação cultural e educativa”, pontua o diretor regional do Sesc-MT, Allan Serotini.

Convide o ‘Sesc na Empresa’

Empresas interessadas em agendar uma visita do projeto ‘Sesc na Empresa’, devem encaminhar um e-mail para [email protected] ou entrar em contato pelo telefone: (65) 3611-0558.

Sobre o Sesc-MT

Desde 1947, o Sesc-MT promove ações socioeducativas destinadas ao bem-estar social e a qualidade de vida dos trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, de seus familiares e da comunidade em geral.

As ações desenvolvidas estão distribuídas nos seguintes programas: educação, saúde, cultura, lazer a assistência. Atualmente, o Sesc-MT administra 22 unidades fixas no estado e quatro unidades móveis que circulam pelos municípios do interior.

O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.