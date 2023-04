Bibi Perigosa é levada para presídio de segurança máxima no RJ

Apontada como chefe de uma facção criminosa no Rio Grande do Norte, a mulher conhecida como Bibi Perigosa foi transferida para Bangu 1, presídio de segurança máxima que integra o Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio.

A foragida da Justiça foi presa, no último domingo (2), em um shopping de Campo Grande, quando era monitorada por agentes da Polícia Civil.

De acordo com as investigações, Bibi Perigosa se escondeu em comunidades do Rio de Janeiro após ordenar os ataques registrados no Rio Grande do Norte, em março deste ano.

O delegado Rodrigo Coelho, responsável pela prisão, informou que o monitoramento indicou que a mulher havia trocado a Vila Cruzeiro, na zona norte, pela Vila Kennedy, na zona oeste, devido às recentes operações policiais.

Bibi Perigosa é acusada de herdar o posto de chefe de uma facção após a morte do marido, em 2016. Ela responde a processos na Justiça por tráfico de drogas, organização criminosa e pelos ataques ocorridos no mês passado.

A defesa da presa não foi localizada pelo R7. O espaço está aberto para manifestação.