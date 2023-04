Ex-noiva de MC Gui descobre traição após seguir o cantor até motel

Bia Michelle apareceu nos stories do Instagram, na tarde desta segunda-feira (10), para revelar que foi traída por MC Gui — e que isso levou ao fim do noivado. O término foi anunciado pelo casal nas redes sociais no dia 29 de março de 2023.

A influenciadora admitiu ter usado um rastreador para descobrir a pulada de cerca de MC Gui. Vale lembrar que os dois já tinham se separado após as polêmicas que envolveram o cantor e Aline Mineiro em A Fazenda 13. Os dois, que estavam comprometidos fora do reality show, tiveram uma aproximação dentro do confinamento rural, o que incomodou o público e principalmente os respectivos parceiros. A relação de Bia e MC Gui chegou ao fim na época, porém eles reataram meses depois.

“Eu voltei, mas eu não conseguia me sentir em paz, porque eu não conseguia mais confiar, eu nunca mais consegui confiar nele. Mesmo assim, eu fui uma mulher incrível, que fazia de tudo em todos os quesitos da vida dele. Eu torcia, eu queria o bem de todas as formas, mas mesmo assim eu tinha minhas inseguranças, e, por não confiar nele, eu comecei a rastreá-lo. Eu não queria estar falando isso para vocês, eu não queria influenciar desta forma, mas foi isso que me levou a descobrir a traição”, disse Bia.

Com o rastreador, a bailarina, que já estava desconfiada, localizou o cantor a caminho de um motel.

“Era uma segunda-feira, bem no começo da tarde, eu estava na casa da minha mãe, ele estava na nossa casa, dormindo, e, desde a hora em que acordei, acordei muito esquisita, com um pressentimento muito estranho, e eu pedi para moça que trabalhava na nossa casa para que ela me avisasse quando ele acordasse, e ela avisou. Depois de um tempo, essa intuição só gritando, e eu comecei a rastreá-lo, ele tinha acabado de sair de casa. Quando ele foi saindo e indo em direção ao destino dele, eu percebi que era totalmente ao contrário dos lugares a que normalmente ele ia. Então, eu comecei a estranhar, e, quando ele parou, foi ‘pimba’. Já dava para ver, eu coloquei no mapa e apareceu o motel em que ele estava, o endereço certinho”, contou a influenciadora.

Bia foi atrás dele no motel, com a mãe dela, e localizou o carro do cantor e a menina com quem ele estava.

“Na hora eu só pensava que eu queria ir para lá, eu queria ver com os meus próprios olhos se realmente o que eu estava vendo estava realmente acontecendo, e sim ele teve a coragem de fazer isso comigo. Dessa vez, na minha opinião, foi muito pior, muito mais difícil, mas eu precisava passar por isso, infelizmente, eu não desejo isso para ninguém, vocês não fazem ideia do quão difícil foi passar por algo assim. Mas acho que só vendo para você realmente crer o que você não queria acreditar há muito tempo sabe”, desabafou a influenciadora.

“Eu fui ao motel com a minha mãe, foi a única coisa que eu pensava, queria que ela fosse comigo, a gente entrou, eu vi o carro dele, eu parei, liguei, liguei, liguei, ele não me atendia. Até que uma hora um carro com uma moça passou, e eu já olhei para ela e já sabia que era a pessoa. Então, eu olhei e falei: ‘Mãe, é essa menina com que ele tava, eu tenho certeza’. Eu lembro que falei assim para minha mãe: ‘Talvez ele tenha descoberto e esteja dentro do carro dessa menina, então, se a gente não sair agora de dentro deste motel, a gente vai perder ele, o rastro dele, então, vamos saindo'”, continuou a bailarina.

“Foi só eu sair com o carro de perto do carro dele que olhei para o retrovisor e ele estava correndo em direção ao carro dele. Eu saí do carro correndo também e olhei para ele. Gente, eu só conseguia falar: ‘Você tem noção do que você acabou de fazer?’, porque a adrenalina estava em um nível, eu não conseguia acreditar mesmo vendo, era muito difícil. Foi muito louco, muito difícil. Mas aqui estou firme e forte, passou duas semanas e passou, foi bom”, explicou Bia.

A influenciadora afirmou que foi necessário passar por essa situação, para assim ela conseguir sair da relação: “Eu agradeço tanto a Deus por ter passado por isso. Porque eu precisava disso para conseguir me libertar dessa relação, porque eu sei que eu sou muito melhor sem ela. Mas mesmo assim eu não conseguia ficar sem, e agora eu consigo, agora eu sou forte. Eu mereço muito mais do que isso, eu sempre fui uma mulher incrível, sempre dei de tudo de mim no relacionamento”, finalizou ela.