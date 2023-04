Flamengo acerta contratação do técnico Jorge Sampaoli

O Flamengo anunciou, na noite desta sexta-feira (15), o substituto de Vitor Pereira. Diferentemente do que muitos imaginavam, não será Jorge Jesus. O clube acertou com Jorge Sampaoli.

Aguardado no Rio de Janeiro (RJ) neste sábado (15), Sampaoli fechou contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro de 2024, quando termina o mandato de Rodolfo Landim.

O plano A do Flamengo para substituir Vítor Pereira era Jorge Jesus, que pediu à diretoria que esperasse até junho, quando ele deve terminar a temporada na Turquia. O português está brigando por títulos com o Fenerbahçe.

No entanto, a derrota para o Maringá-PR, por 2 a 0, na última quinta-feira (13), pela terceira fase da Copa do Brasil, fez com que a diretoria do Flamengo decidisse não esperar por Jorge Jesus e ir atrás de Jorge Sampaoli.

Sem clube há quase um mês, depois de ter sido demitido pelo Sevilla, da Espanha, o treinador argentino vai para a sua terceira passagem pelo futebol brasileiro — ele comandou o Santos, em 2019, e o Atlético-MG, em 2020.

Jorge Sampaoli deve acompanhar a estreia do Flamengo no Brasileirão direto do Maracanã, no domingo (16), contra o Coritiba, às 16h. O time será mais uma vez comandado de forma interina por Mário Jorge.

Caras conhecidas

No Flamengo, Jorge Sampaoli vai reencontrar dois velhos conhecidos: o volante Gerson, com quem trabalhou no Olympique de Marselha, da França, e o atacante Marinho, que se destacou sob seu comando no Santos.