Governador anuncia cirurgias eletivas em Cuiabá e pede que órgãos de controle intensifiquem fiscalização

O governador Mauro Mendes anunciou nesta segunda-feira (10) a retomada de cirurgias eletivas no município de Cuiabá. De acordo com o governador, o objetivo é alinhar a rede municipal ao planejamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES) para garantir melhor operacionalização do sistema.

“Por meio do Gabinete de Intervenção, com apoio importante do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado, estamos redesenhando a rede municipal para que, em articulação com a rede estadual, possamos melhorar a atuação da saúde pública na nossa Capital”, disse, em visita ao antigo Pronto-Socorro Municipal.

O planejamento é para que o antigo Pronto-Socorro de Cuiabá realize, inicialmente, 100 cirurgias eletivas de baixa e média complexidade por semana, com aumento gradativo, podendo chegar a 200 cirurgias semanais.

De acordo com o governador, o mesmo trabalho de especialização deve ser feito nas outras unidades de saúde da Capital. No Hospital Municipal São Benedito, por exemplo, deverão ser realizadas cirurgias cardíacas e vasculares. No Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), além da urgência e emergência, serão realizadas cirurgias neurológicas, enquanto as cirurgias de baixa e média complexidade serão realizadas no antigo Pronto-Socorro.

O governador ressaltou, ainda, que o Hospital Metropolitano, em Várzea Grande, também atua para a redução das filas de cirurgias no Estado, promovendo ao menos 100 cirurgias bariátricas por mês, além da especialidade de ortopedia.

Durante a visita, o governador ressaltou o apoio que o Judiciário e os órgãos de controle, como Ministério Público e Tribunal de Contas, têm prestado ao Gabinete de Intervenção. Ele pediu que os órgãos intensifiquem a fiscalização e afirmou que a atuação conjunta é importante para que o Governo do Estado possa cumprir a decisão judicial de ajudar a recuperar a rede de Saúde municipal, e garantir o abastecimento de medicamentos e insumos hospitalares.

Acompanharam a visita ao antigo Pronto-Socorro o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, o coordenador da Comissão Especial de acompanhamento da Intervenção, do TCE, conselheiro Sérgio Ricardo, o presidente da Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social do TCE-MT, conselheiro Guilherme Maluf, a senadora Margareth Buzetti, os deputados federais Fábio Garcia e Abilio Brunini Jr, deputado estadual Paulo Araújo e vereadores da Capital.