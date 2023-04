Governador autoriza R$ 13 milhões para construção de Centro Esportivo na Unemat

O governador Mauro Mendes autorizou a destinação de R$ 13 milhões para a construção do Centro Regional de Desenvolvimento Esportivo, que será implantado na Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) em Cáceres, em parceria com os senadores Wellington Fagundes e Margareth Buzetti.

O anúncio ocorreu na tarde desta terça-feira (04.04), durante agenda do governador e da ministra do Esporte, Ana Moser, no município.

“A Unemat nos pediu R$ 13 milhões para investir no Centro Esportivo, pois o que existe hoje está defasado e com estrutura precária. Autorizamos esse investimento por entender a importância transformadora do Esporte na vida de crianças, jovens e adultos”, afirmou o governador.

De acordo com Mauro Mendes, metade do recurso será destinada pelo Governo de Mato Grosso e a outra metade viabilizada junto aos dois senadores.

A reitora da Unemat, Vera Lúcia Maquêa, destacou que a obra é de grande importância, pois vai atender não só Cáceres, “mas toda a região”.

“Esse Governo financia a universidade pública gratuita e de qualidade para todas as pessoas que vem aqui estudar, principalmente para o povo mato-grossense. E o investimento na parte esportiva é importantíssimo para a sociedade, porque quando nós investimos no Esporte, nós reduzimos os problemas na Saúde, e fazemos isso por meio da Educação”, declarou.

Também participaram da reunião: a prefeita Eliene Liberato; os senadores Wellington Fagundes e Margareth Buzetti; os deputados estaduais Max Russi, Valmir Moretto, Beto Dois a Um, Reck Júnior e Alex Sandro; e os secretários de Estado Jefferson Neves (Cultura), Laice Souza (Comunicação) e Allan Kardec (Ciência, Tecnologia e Inovação).

O Centro Esportivo

O centro vai contar com um complexo de salas, laboratório e auditório para a formação, especialização e aperfeiçoamento esportivo para os jovens nas modalidades olímpicas e paralímpicas.

O complexo também terá piscina semiolímpica, estruturada para iniciação, treino e competição.

O objetivo é ampliar a formação de atletas e especialistas em formar jovens para o esporte, bem como as pesquisas, inovação e tecnologia aplicadas para desenvolver o esporte na região.

Além disso, o local vai contribuir para a democratização do acesso ao esporte na comunidade, com foco nas pessoas em vulnerabilidade social.