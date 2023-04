Grávida de 9 meses é atacada a facadas por ex-padrasto; bebê não resistiu

Uma mulher, grávida de nove meses, foi atacada a facadas pelo ex-padrasto em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O suspeito do crime acabou preso pela polícia.

Segundo informações da Record TV, a vítima, de 21 anos, está internada, com quadro de saúde estável, mas o bebê não resistiu aos ferimentos.

Uma testemunha disse que a jovem foi surpreendida no momento em que estava sozinha na casa onde mora com a mãe.

Ao chegar no imóvel, suspeito teria pedido dinheiro. Durante a discussão, ela foi esfaqueada no pescoço, nas pernas e no braço.