PC fecha ponto de venda de drogas e apreende entorpecentes durante investigação

Os investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), identificaram uma casa utilizada para o comércio de entorpecentes, no bairro Parque Universitário, nesta segunda-feira (10), em Rondonópolis (MT). Um adolescente de 16 anos foi apreendido e um jovem de 23 anos preso.

Os suspeitos também comercializavam drogas em uma boate localizada na Vila Olinda. Eles devem responder pelos crimes de tráfico de drogas e Associação para o tráfico de drogas.

A Polícia apreendeu maconha, dinheiro, balança de precisão, celulares e outros materiais utilizados para o comércio de entorpecentes.

A ação foi feita através de investigação policial no combate ao tráfico de drogas na cidade.

As investigações apontam que os suspeitos alugavam a casa no bairro para vender os entorpecentes. Durante monitoramento, a Polícia avistou quando um usuário de drogas se aproximou do portão da casa e comprou uma porção de entorpecente das mãos de um dos indivíduos.

A PC fez a abordagem e durante a busca pessoal os policiais apreenderam os materiais ilícitos.

Diante a situação, todos foram encaminhados para a Delegacia para providências cabíveis.