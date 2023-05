Adolescente suspeita de violar túmulo de Lázaro Barbosa diz que sonhava com o ‘serial killer’

A Polícia Civil de Goiás concluiu a investigação sobre a violação do túmulo do serial killer Lázaro Barbosa, em Cocalzinho de Goiás, município a cerca de 110 km de Brasília. De acordo com o delegado Raphael Neris, a suspeita de ter violado o túmulo é uma adolescente de 15 anos, que disse ter sonhos recorrentes com Lázaro. Nesses sonhos, ele aparecia e pedia a ela que abrisse a sepultura, pois ainda estava vivo.

Lázaro cometeu pelo menos oito assassinatos e, depois da chacina de uma família, em Ceilândia, fugiu e foi perseguido pela polícia por cerca de 20 dias, até ser morto, em 28 de junho de 2021. “Havia a denúncia de que parte do corpo teria sido furtada. Em especial, o crânio. No mesmo dia da denúncia, a perícia constatou que o caixão não tinha sido violado. O que havia sido quebrado e cavado era a parte externa da sepultura”, relatou Neris.

De acordo com o delegado, investigadores refizeram os passos dos suspeitos e chegaram a um casal, um homem de 18 anos e uma jovem de 15. “Essa menina nos relatou que vinha tendo sonhos com Lázaro Barbosa. Nesses sonhos, Lázaro aparecia e pedia para que ela o retirasse do túmulo, falando que estava vivo e que precisava da ajuda dela. Ela teve esse sonho várias vezes e convenceu o companheiro a acompanhá-la”, relatou.

Ainda de acordo com o delegado, “ficou constatado que a pessoa que violou o túmulo não estava em suas capacidades ou razões mentais”. “Ela estava movida por delírios. Então, não há como condená-la por ter cometido tal ato”, afirmou. A polícia confirmou a violação do túmulo de Lázaro em 15 de março deste ano.