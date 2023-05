Cenipa conclui investigação sobre acidente aéreo que matou Marília Mendonça

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) concluiu a investigação referente ao acidente aéreo que causou a morte da cantora Marília Mendonça, do produtor Henrique Bahia, do tio e assessor Abicieli Silveira, além do piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior e do copiloto Tarciso Pessoa Viana.

Conhecido como Henrique Bahia, era natural de Salvador e trabalhava como produtor geral dos shows de Marília Mendonça. O profissional chegou a trabalhar com o sertanejo Cristiano Araújo, até a trágica morte do cantor, em 2015.

Segundo o órgão, as informações só serão divulgadas após a o Cenipa realizar uma reunião com a família das vítimas, na próxima semana. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (12), um ano e seis meses após a tragédia.

Veja a íntegra da nota do Cenipa:

“Em respeito aos familiares das vítimas envolvidas no acidente aeronáutico ocorrido com a aeronave de matrícula PT-ONJ, em 5 de novembro de 2021, no município de Piedade de Caratinga (MG), o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) realizará, no próximo dia 15 de maio de 2023, uma apresentação exclusiva aos familiares das vítimas e/ou seus representantes legais devidamente indicados.

Após a referida apresentação, o Relatório Final será disponibilizado no site do CENIPA, no menu “Relatórios Finais”, bem como no Painel SIPAER, como forma de promover o amplo acesso e transparência das informações investigadas por este Centro a toda sociedade.”