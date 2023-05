Homem preso suspeito de estuprar adolescente teria dito à vítima que se tratava de um ‘teste’

Um homem de 36 anos foi detido por suspeita de estuprar uma adolescente de 16 anos em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (26). De acordo com informações do 31º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana, o crime ocorreu no dia 11 de maio deste ano, e o suspeito afirmou à vítima que aquilo era um “teste”.

Em depoimento, a menina relatou que, naquele dia, estava saindo da escola quando passou em frente a uma academia e percebeu que estava sendo perseguida por um carro — um Renault Sandero cor prata.

Alguns metros à frente, um homem conseguiu capturá-la e colocá-la dentro do automóvel, seguindo em direção a uma rua deserta. No local, ele estuprou a adolescente dentro do veículo e afirmou que aquilo era um “teste”. Após o crime, ele a abandonou em outra rua e fugiu.

Em depoimento, a estudante disse que conseguiu anotar a placa do carro do suspeito e realizou um boletim de ocorrência no mesmo dia.

Nesta sexta-feira (26), 14 dias após o estupro, equipes do 31º BPMM identificaram o automóvel e conseguiram localizar a casa em que o homem vive com a família, no Jardim Presidente Dutra, também na cidade de Guarulhos.

Durante a abordagem, as características físicas do rapaz coincidiram com as citadas no boletim de ocorrência registrado pela vítima. Desse modo, a adolescente foi até a residência do homem e afirmou aos policiais que com certeza se tratava do mesmo indivíduo que a estuprou.

Identificado, o suspeito e a vítima foram encaminhados ao 7º Distrito Policial de Guarulhos, onde a ocorrência foi registrada. O estuprador permaneceu detido na unidade policial e deve passar por audiência de custódia no sábado (27).

Ainda de acordo com a PM, o carro utilizado na agressão já foi verificado e liberado para a esposa do suspeito, que o levou embora.