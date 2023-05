Inscrições para contratação temporária de professores do Ensino Fundamental seguem até dia 24

A Prefeitura de Rondonópolis publicou o edital do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2023, com o intuito de contratar temporariamente profissionais da educação para atuarem como docentes do Ensino Fundamental, prestando serviços junto à Secretaria Municipal de Educação. As inscrições para o processo seletivo estão abertas até a próxima quarta-feira (24). Os salários variam de acordo com a carga horária, sendo de R$ 1.630,74 a R$ 4.076,85.

O formulário de inscrição está disponível no endereço eletrônico: http://www.rondonopolis.mt.gov.

O processo seletivo será composto por uma prova objetiva, que ocorrerá no dia 11 de junho de 2023, das 08h às 12h. Os locais de realização das provas serão divulgados através de editais e comunicados, disponíveis no Diário Oficial do Município e no site da Prefeitura Municipal ( www.rondonopolis.mt.gov.br ), a partir das 18h do dia 07 de junho de 2023.

Além da prova objetiva, haverá também a avaliação de títulos. Os candidatos deverão apresentar seus títulos na Secretaria Municipal de Educação, no período de 22 a 25 de maio de 2023, das 08h às 18h.

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 23 de junho de 2023, a partir das 18h, através de homologação publicada no Diário Oficial do Município (Diorondon). Os candidatos classificados serão convocados a partir das 18h do dia 26 de junho de 2023.

Para obter mais informações os interessados podem consultar o edital completo, que foi publicado no Diário Oficial do Município (Diorondon) no dia 15 de maio de 2023. Para mais informações, o edital está disponível pelo link: http://www.rondonopolis.mt.gov…