Polícia indica 3 por fake news contra deputada; prima de prefeito e ex-servidor da Prefeitura estão entre eles

Após conclusão de inquérito, a Polícia Judiciária Civil por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos indiciou três pessoas pelos crimes de difamação e injúria contra a deputada estadual Janaina Riva (MDB), dispostos nos artigos 139, 140 e 141 do Código Penal Brasileiro.

Dentre as pessoas indiciadas, estão a prima do prefeito Emanuel Pinheiro, Nelise Espósito Vaz Curvo, e o ex-servidor da Saúde William Sidney Araújo de Moraes (já indiciado no denominado inquérito das Fake News), por estarem divulgando o link de uma notícia inverídica sobre suposto pedido de cassação da deputada em grupos de WhatsApp. Além deles, também foi indicada Kelly Carolina da Silva.

“Nessa toada, para que a autoridade policial promova o indiciamento formal do suspeito basta a existência de prova semiplena, de menor poder persuasivo, sendo suficiente apenas o lastro mínimo de elemento de informação vinculado à prática delitiva”, consta no inquérito.