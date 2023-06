Arrascaeta e Gabigol marcam, Flamengo avança e elimina o Fluminense da Copa do Brasil

Em duelo entre estilos opostos de futebol, o Flamengo eliminou o Fluminense da Copa do Brasil e avançou para as quartas de final. Nesta quinta-feira (1º), após empate por 0 a 0 na ida, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 no Maracanã e garantiu a classificação.

Classificado, o Fla ainda não tem adversário nas quartas de final – os confrontos serão definidos por sorteio. O Flu, que vive sua pior sequência na temporada, disputará o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América no restante do ano.

O jogo, que começou com seis minutos de atraso por conta da fumaça de sinalizadores, começou com duas propostas opostas: o Fluminense dominou a posse de bola, como esperado, enquanto o Flamengo pressionou alto e levou perigo nas transições rápidas da defesa para o ataque.

Quem levou a melhor no primeiro tempo foi o Rubro-Negro, que abriu o placar com Arrascaeta, aos 34 minutos. Gerson cruzou para a área, Fabrício Bruno ajeitou de cabeça e Arrascaeta cabeceou com firmeza, sem chances para Fábio defender.

Para o segundo tempo, Fernando Diniz voltou do intervalo com Gabriel Pirani no lugar de Guga. A mudança mexeu com o esquema tático, avançando Samuel Xavier para a linha do meio-campo e recuando André para a defesa, formando o trio de zaga com André e Manoel.

No entanto, as mudanças não mudaram nem o panorama da partida, nem o resultado. Conforme o Tricolor buscou o ataque, o Rubro-Negro levou mais perigo nos contra-ataques, com Fábio fazendo grandes defesas em finalizações de Gabigol e Everton Cebolinha, mantendo o Flu vivo no confronto.

Ainda deu tempo para Gabigol fechar o placar do clássico e decretar a classificação do Flamengo. Nos acréscimos, aos 45 minutos, o camisa 10 pegou rebote de finalização de Everton Cebolinha e chutou com Fábio vencido para fazer 2 a 0 no Fla-Flu decisivo.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 2 x 0 Fluminense

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: quinta-feira (1º), às 20h00

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP)

Árbitro de vídeo: Rafael Traci (SC)

Gols: Arrascaeta, aos 32’/1T (Flamengo); Gabigol, aos 45’/2T (Flamengo)

FLAMENGO: Matheus Cunha; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira (Everton Ribeiro); Wesley, Thiago Maia, Erick Pulgar, Gerson (Victor Hugo) e Ayrton Lucas; Arrascaeta (Everton Cebolinha) e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel (Arthur) e Guga (Gabriel Pirani); André, Martinelli, Lima (John Kennedy) e Ganso; Jhon Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz