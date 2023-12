Dupla flagrada furtando cabos da iluminação pública é presa pela PM

Dois homens de 31 e 38 anos foram presos pela Polícia Militar (PM), por suspeita de furto de cabos da iluminação pública, na madrugada deste sábado (30), na avenida Otaviano Muniz, em Rondonópolis-MT.

Testemunhas acionaram a PM com a informação de que os dois indivíduos haviam furtado uma fiação subterrânea da iluminação pública local.

Quando a guarnição chegou no endereço flagrou os dois indivíduos, sendo que um deles estava com uma faca na mão e o outro com um pedaço de madeira forçando a retirada dos fios.

A dupla já havia retirado uma grande quantidade de fios do subterrâneo pesando aproximadamente 23kg.

Diante dos fatos, os dois foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis.