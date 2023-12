Ministério da Saúde amplia verba para custeio de atendimentos em Rondonópolis

Rondonópolis teve aumento do Teto MAC da saúde, verba repassada pelo Ministério da Saúde para atendimentos de média e alta complexidades. O valor ampliado no teto para o ano de 2024 será de R$ 9 milhões e ainda no ano que vem pode ter um novo aumento.

A aprovação foi anunciada na tarde desta sexta-feira (29) em entrevista coletiva realizada no Paço Municipal pelo prefeito José Carlos do Pátio, com a presença do senador Wellington Fagundes, a Secretária Municipal de Saúde, Ione Rodrigues, a presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (ACIR), Marchiane Fritzen e o presidente do Avante, Cleber Martins.

Na oportunidade, também foi anunciado a liberação do valor de R$ 2 milhões para a construção de um novo Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) que atende pessoas com doenças mentais e usuários de drogas.

A organização de áreas para a construção de quatro hospitais também foi destacada pelo prefeito que está viabilizando espaços para um novo Hospital Regional, a construção do Hospital do Câncer, o Hospital Santa Rosa e o Universitário. Todos nas imediações da Universidade Federal de Rondonópolis e nas futuras instalações do Centro Político Administrativo da cidade.

Com os avanços na área de saúde, José Carlos, destacou que a quantidade de vagas do curso de Medicina será dobrada. “Com a ajuda do senador Wellington e o empenho da nossa secretária de saúde, Ione, estamos tendo avanços neste setor tão importante. Fechamos o ano felizes com estas conquistas e ainda teremos mais novidades em investimentos no ano que vem”, ressaltou lembrando a evolução do município no item cuja cidade passou de 21º lugar em 2020, para 16º em 2021, na frente de 18 capitais do País.

“Rondonópolis pode comemorar este bom momento. Com altruísmo, parceria e boa vontade de todos os envolvidos a cidade está se desenvolvendo e mostrando avanços na arrecadação. Esta é uma cidade polo que está avançando em educação e saúde”, enfatizou o senador Wellington Fagundes.

Na oportunidade, também foi destacada a contribuição do senador com emendas para a melhoria da região do Cais, com nova iluminação da ponte sobre o rio Vermelho, entrega do parque Encontro das Águas e da Avenida Poguba. A entrega das obras e as comemorações do réveillon acontecem a partir das 16 horas no Cais com passeio ciclístico e vai até a queima de fogos à meia-noite.