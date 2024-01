Homem com sinais de espancamento é encontrado na BR-364 e socorrido por equipes

Um homem com sinais de espancamento foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no início da tarde deste sábado (13), na BR-364, em Rondonópolis-MT. A vítima foi encontrada por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que passava pelo local.

Os policiais acionaram o Samu e acompanharam o atendimento. A vítima se queixava de dores e apresentava hematomas pelo corpo.

O homem foi encaminhado ao Hospital Regional com suspeita de fraturas no braço. Ele não portava documentos e não soube explicar a causa das lesões.