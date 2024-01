Mulher dá à luz e filho mais novo joga recém-nascido no lixo

Na última semana, um feto com cerca de 37-38 semanas de gestação foi encontrado morto em um lixo na localidade de Toledo, na Espanha. A descoberta foi feita na noite de 18 de janeiro, quando a mãe da criança deu entrada em um hospital com grandes perdas de sangue.

A mulher, que não foi identificada, alegava que não estava grávida e que o sangramento era causado por seu ciclo menstrual. No entanto, a médica que a atendeu concluiu que ela havia sofrido um aborto, mas que não havia encontrado o feto.

Com isso, as autoridades foram chamadas ao hospital e iniciaram uma investigação para encontrar o corpo do bebê. Quando chegaram à casa da mulher, seu filho mais novo, de 12 anos, confessou ter lavado o recém-nascido e o jogado no lixo.

O corpo do bebê foi encontrado dentro de um saco em um lixo nas proximidades do parque do Prado. A Guardia Civil, responsável pela investigação, não confirmou se a mulher foi detida, mas seus vizinhos dizem tê-la visto recentemente passeando na rua.

O caso causou comoção na cidade de Toledo. A polícia está investigando as circunstâncias da morte do bebê e da possível negligência da mãe.