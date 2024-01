PC prende homem que agrediu esposa e trocou cadeados de casa em MT

Um homem suspeito de agredir fisicamente e trancar para fora de casa sua companheira foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na terça-feira (24.01), em ação realizada pelos policiais da Delegacia de Lucas do Rio Verde-MT.

O suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

As diligências iniciaram após a vítima procurar a Delegacia de Lucas do Rio Verde, narrando que durante uma discussão com o marido, ocasião em que entraram em vias de fato. A vítima então saiu de casa e quando retornou para buscar as suas coisas encontrou a residência trancada com cadeados novos, impedindo que ela entrasse ou que retirasse seus pertences.

Diante das informações passadas, a equipe de policiais da Delegacia de Lucas do Rio Verde iniciaram as diligências, conseguindo localizar o agressor e deter o agressor.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde após ser interrogado, foi autuado em flagrante, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.