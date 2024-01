Polícia Civil prende um dos suspeitos de espancar homem de 37 anos; vítima está em estado gravíssimo

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (15) um dos suspeitos de espancar um homem de 37 anos na última terça-feira (09), em Rondonópolis-MT. Após investigações, as equipes identificaram que os suspeitos da agressão moram na Vila Paulista.

Segundo os investigadores, ambos possuem cargo de relevância em uma facção criminosa e são responsáveis por aplicar penalidades por meio de castigos físicos e execuções a quem desobedecer as regras da organização criminosa.

Ao chegarem em uma residência no bairro, os policiais encontraram um dos suspeitos, de 25 anos, além de porções de substância análoga a maconha e embalagens. Ao ver os policiais, o jovem tentou quebrar um aparelho celular. Ao ser impedido, ele tentou dar socos e pontapés na equipe.

O suspeito foi imobilizado e contido com o uso de algemas. Durante revista em um dos cômodos da residência, um pedaço de madeira, possivelmente utilizado para aplicar castigos físicos, foi encontrado. Seis aparelhos celulares também foram apreendidos.

O jovem detido possui passagem por roubo e faz uso de tornozeleira eletrônica de monitoramento. Ele foi levado à Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP). Outra pessoa que estava na residência também foi detida, mas disse não ter participado da agressão.

O outro suspeito do crime, um jovem de 27 anos, encontra-se foragido. Segundo informações do boletim de ocorrência, os envolvidos utilizam a residência para aplicar castigos físicos com a utilização de fios e pedaços de madeira.

Ainda segundo o BO, a vítima do espancamento, um homem de 37 anos, encontra-se em estado gravíssimo no Hospital Regional.