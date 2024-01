Prefeito lança obra de construção do novo terminal de embarque e desembarque de passageiros em Rondonópolis

O prefeito José Carlos do Pátio anunciou o lançamento da obra de construção do novo terminal de embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo, durante uma coletiva com a imprensa, na manhã desta segunda-feira (8), em Rondonópolis-MT.

O terminal será construído na avenida Bandeirantes, esquina com a rua Fernando Correa da Costa, no espaço da antiga rodoviária, na região central.

A licitação da obra ficou em R$ 10.939.456,05 (dez milhões novecentos e trinta e nove mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos).

“Estamos implantando um novo sistema de bilhetagem que vai contar com outra forma de pagamento que será o pix. Os passageiros também vão poder fazer a recarga do cartão

através do site, então é comodidade que estamos trazendo para os usuários do transporte coletivo” explica a Secretária de Transporte e Trânsito, Priscila Paiva.

O terminal de passageiros deve contar com praça de alimentação, vestiários, edifício para administração e estações de embarque e desembarque climatizadas. O projeto contempla ainda drenagem e pavimentação asfáltica e paisagismo.

“Então esse é o nosso propósito, melhorar a qualidade do transporte coletivo e começar a fazer o projeto de integração para que o cidadão não pague muita passagem de ônibus. A integração evita a pagar a passagem. Desde 2018 não aumentamos a tarifa de ônibus porque nós sentimos que é importante o município subsidiar o cidadão” finaliza o prefeito José Carlos do Pátio.