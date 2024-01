Sefaz promove primeiro leilão online de bens móveis inservíveis nesta quarta-feira (31)

A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT) realizará, nesta quarta-feira (31.01), das 9h às 13h, o primeiro leilão de bens móveis inservíveis. Com 36 lotes disponíveis, os interessados já podem dar lances de forma eletrônica, exclusivamente pelo site da leiloeira pública oficial.

Para a secretária adjunta de Administração Fazendária, Radiana Clemente, o leilão de bens é uma oportunidade vantajosa tanto para a administração pública quanto para o arrematante.

“O leilão é uma maneira eficiente de renovar nosso inventário e otimizar recursos públicos, contribuindo para a modernização e eficiência dos serviços oferecidos aos cidadãos. Além disso, para os arrematantes, é uma chance de adquirir bens a preços competitivos e que podem ser úteis em suas atividades comerciais ou pessoais”, enfatizou.

Para esse primeiro leilão, foram disponibilizados 1.325 bens, todos considerados obsoletos e antieconômicos, ocupando espaço no órgão. Entre eles estão cadeiras de escritório, condicionadores de ar, computadores e notebooks, aparelhos de celular, eletrodomésticos de refrigeração, além de sucatas de armários, componentes de informática, sucatas de máquinas e dois veículos da marca Fiat.

Os bens disponibilizados para leilão foram divididos por lotes, com lances que variam entre R$ 362,25 e R$ 227.238,37, não sendo permitida a arrematação dos bens de forma individual. A descrição de cada lote, bem como os endereços para visitação dos materiais, pode ser consultada no site da leiloeira pública.

Para participar e ofertar lances eletrônicos, é necessário fazer cadastro prévio no site da leiloeira para envio da documentação exigida e liberação de login e senha. A visitação para examinar os bens pessoalmente é permitida até esta terça-feira (30/01), mediante agendamento por meio dos telefones (65) 98115-2308 ou (65) 99621-2109.

Quem pode participar?

Podem se cadastrar, participar do leilão e oferecer lances as pessoas jurídicas, inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), e pessoas físicas, maiores de 18 anos, devendo estar inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas.

É vedada a participação de servidores da Secretaria de Fazenda, membros da Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de Bens e empregados da Leiloeira Pública Oficial, bem como os respectivos parentes consanguíneos ou afins.

A retirada dos lotes arrematados deverá ser efetuada entre os dias 5 e 16 de fevereiro, mediante agendamento prévio junto à Sefaz. Na ocasião, o arrematante deverá apresentar documentação exigida e comprovação de quitação total do lote, das taxas, das multas e da comissão, sob pena de caracterização de abandono.

Dúvidas sobre o edital, lotes e processos do leilão devem ser esclarecidas por meio do telefone 0800-707-9393 ou dos e-mails contato@balbinoleiloes.com.br e cirlei@balbinoleiloes.com.br.