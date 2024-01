Thiago Silva visita Centro de Inovação de Florianópolis e propõe modernização na gestão pública

Com o objetivo de fazer uma imersão e propor para Rondonópolis e Mato Grosso ações assertivas na área da ciência e tecnologia de inovação, o presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, deputado estadual Thiago Silva (MDB) esteve, nesta quarta-feira (24), em Florianópolis (SC), para conhecer as instalações e projetos desenvolvidos pelo Centro de Inovação ACATE Primavera, que é a principal representante do empreendedorismo inovador, em Santa Catarina, que fica no sul do país.

A missão do Centro de Inovação é potencializar o ecossistema local, das startups às empresas de pequeno e grande porte e setor público, gerando conexões que fortalecem o setor de tecnologia, o que ajuda a formar empreendimentos e gerar postos de trabalho e melhoria dos serviços públicos. O parlamentar foi recebido pelo presidente do Conselho Deliberativo da ACATE, Daniel Leipnitz, em que destacou a necessidade de levar o modelo para Rondonópolis e para todo o Estado.

“O nosso objetivo é diversificar a economia e tornar a gestão pública mais eficiente em Rondonópolis e Mato Grosso, e investir em inovação, ciência e tecnologia, como feito há 20 anos em Santa Catarina, sendo um caminho importante para gerar mais empregos e atrair empresas e indústrias de grande porte. A modernização na gestão pública é fundamental para desburocratizar o acesso do cidadão ao Poder Público. Vamos propor iniciativas como esta, que irão trazer mais transparência, segurança e agilidade ao cidadão que paga seus impostos e merece ter um serviço público moderno, acessível e de qualidade”, propõe Thiago Silva.

O ACATE Primavera, que é um habitat de inovação, possui dezenas de empresas de tecnologia associadas, além de outros atores importantes, como uma aceleradora, um espaço de coworking, um fundo de investimento, auditório e infraestrutura de restaurantes. O Centro de Inovação também dispõe de serviços como pré-incubação de empresas, aceleração, espaço maker, espaço para eventos e capacitações e conexão com instituições financeiras e investidores.

Segundo o deputado, a visita ao espaço foi uma experiência fantástica, e foi essencial para buscar modelos mais modernos e desburocratizados a serem implantados na gestão pública. “Florianópolis, hoje é uma das principais referências em inovação tecnológica, no Brasil e na América Latina, e estamos estudando e propondo o fomento à ciência, tecnologia e empreendedorismo digital, com o objetivo de dinamizar a economia de Rondonópolis e promover novas oportunidades”, explica.

Thiago acrescenta que é preciso pensar em novas alternativas, pois com a saída da ferrovia de Rondonópolis, se faz necessário fomentar a ciência e tecnologia e criar um Centro de Inovação, que será fundamental para garantir mais renda e oportunidades para a população. “O desafio do gestor público é modernizar a máquina, e facilitar a vida do cidadão, que hoje já pode usufruir de aplicativos que simplificam a vida das famílias em seu cotidiano, evitando deslocamentos, perda de tempo e transtorno. É nisto que acredito e estamos propondo para Rondonópolis e Mato Grosso”, finalizou o parlamentar.