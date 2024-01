Vereador critica prefeito e denuncia que pacientes da Saúde estão sem atendimento por falta de combustíveis

O presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, vereador Júnior Mendonça (PT), criticou o prefeito José Carlos do Pátio e o secretário de Finanças, Rodrigo Silveira Lopes, durante a sessão realizada na última quarta-feira (24). Segundo o vereador, pacientes da nefrologia estão sem atendimento por falta de combustível.

“Parece que não tem prefeito e parece que não tem secretário de finanças. Os pacientes fora do domicílio, pacientes de nefrologia, não estão indo para Cuiabá porque o posto de gasolina não está fornecendo combustível porque está falando que o senhor [prefeito] não está pagando. Uma cidade com o orçamento de R$ 2 bilhões não tem combustível?”, questionou o vereador.

O vereador disse que quer saber o que está aconteceu e solicitou a presença do secretário de Finanças na Casa de Leis. “Nós vamos deixar nossos doentes morrerem? Tem dias que estou recebendo essa denúncia e agora eu acabei de ficar sabendo que os pacientes fora do domicílio não estão podendo viajar porque não tem combustível. Não tem secretário de finanças, não? Prefeito Zé do Pátio, que incompetência é essa? Aqui em Rondonópolis não vai morrer paciente por falta de dinheiro”, disse.

OUTRO LADO

A secretaria de saúde informou que foi surpreendida com a decisão de suspensão do fornecimento de combustível por parte da empresa contratada. Por conta da urgência do assunto, e principalmente dos serviços prestados em favor da população na área da saúde, foram apresentadas notificações administrativas e até mesmo uma ação judicial foi proposta. O juiz plantonista já determinou o restabelecimento imediato do fornecimento do produto em razão da natureza continuada do serviço em favor dos pacientes. Segundo a nota, o fornecimento de combustível já está normalizado.