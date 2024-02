Autor de violência doméstica é preso em posse de arma de fogo

Uma arma de fogo de propriedade de um homem investigado por violência doméstica foi apreendida pela Polícia Civil, nesta terça-feira (20), em ação realizada pelos policiais civis da Delegacia de Confresa. O suspeito, de 60 anos, foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo.

As diligências que resultaram na prisão do investigado iniciaram após a vítima, de 49 anos, procurar a Delegacia de Confresa para relatar que é casada há 15 anos com o suspeito e que sempre sofre violências verbais, como insultos, xingamentos e injúrias, inclusive na frente da filha do casal.

Na noite anterior à comunicação, além da violência verbal, a vítima sofreu violência física. Ela foi empurrada pelo companheiro, caiu no chão e teve o aparelho celular quebrado. A vítima alegou ainda que está separada do marido desde dezembro, porém ele se recusava a sair da residência, onde mantinha uma arma de fogo escondida.

Com base nas informações passadas pela vítima, os policiais da Delegacia de Confresa foram até a residência do casal, onde localizaram o suspeito em posse de uma pistola modelo 765. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Confresa, onde após ser interrogado, foi autuado em flagrante por violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo.

Após o término dos procedimentos, o preso foi encaminhado à Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte, onde permanecerá à disposição da Justiça.