Caroço de algodão tem recuo de 51% ante 2023 em MT

O preço do caroço de algodão no mercado disponível, na parcial de janeiro até o dia 26, estava cotado em média de R$ 622,07 a tonelada. Ao se comparar com o período em 2023 é possível observar uma retração no valor do subproduto de 51,44%.

De acordo com o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), o decréscimo ocorre devido a pressão sofrida pelo caroço de algodão em 2023, em fundação da maior oferta da produção 2022/23 no comparativo com a temporada 2021/22.

“Além disso, o rebanho confinado no estado reduziu em 2023 ante 2022, o que ocasionou a diminuição da demanda pelo caroço, contribuindo para o cenário de queda das cotações”, salienta.

Apesar da retração ante janeiro de 2023, o caroço de algodão disponível na parcial do primeiro mês de 2024 apresenta alta de aproximadamente 6,49% frente ao período em dezembro passado.

O Imea estima que “com a demanda ainda enfraquecida no estado e a comercialização do caroço apresentando atraso em relação aos últimos anos, o aumento do preço do subproduto, a curto prazo, tende a ser limitado”.