Durante caça na zona rural, homem acerta amigo com tiro acidental de espingarda e acaba preso

Um homem foi preso e outro ficou ferido na noite da última segunda-feira (19), após um disparo acidental por arma de fogo. Segundo informações da Polícia Militar, os dois homens estavam em uma fazenda, que fica na zona rural de Guiratinga-MT, caçando porcos. Por volta das 19h, eles saíram em direção ao mato onde os porcos estavam e um deles efetuou um disparo de arma de fogo. A arma é uma espingarda calibre 12.

O tiro atingiu o amigo do suspeito, que começou a gritar. Ele foi colocado em um veículo e os dois foram em direção à cidade de Guiratinga. Quando chegaram em um trecho da estrada que tinha sinal de linha telefônica móvel, fizeram contato com amigos que estavam na cidade e pediram para que a ambulância do pronto atendimento do Hospital Oswaldo Cruz fosse acionada.

A vítima foi transferida para a ambulância no KM 12 da MT 270/340, no trecho que liga Guiratinga à Alto Garças, e foi encaminhada ao pronto atendimento do hospital.

Após prestar socorro à vítima, o suspeito foi até a base do 2º Pelotão de Policia Militar de Guiratinga para se apresentar e relatar o ocorrido. Ele levou os policiais até o local onde a arma estava. A espingarda estava alimentada com três cartuchos e acompanhada de mais seis cartuchos, todos não deflagrados. O homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio culposo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ele foi conduzido com o armamento e munições para a confecção do boletim e foi entregue à Polícia Judiciária Civil.

Já o homem atingido pelo tiro foi atendido e encaminhado ao Hospital Regional de Rondonópolis para realizar um procedimento cirúrgico.