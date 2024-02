Homem é preso no Jardim Itapuã após agredir companheira com socos e xingamentos

A Polícia Judiciária Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, prendeu um homem por lesão corporal após ele agredir a companheira. O suspeito foi preso nesta sexta-feira (16), no Jardim Itapuã, em Rondonópolis-MT.

Segundo informações, a vítima procurou a 2ª Delegacia de Polícia após ser agredida com socos no rosto e xingamentos pelo companheiro. Ela estava com hematomas no rosto e no punho direito e disse já ter sido agredida pelo suspeito em outras ocasiões.

A equipe policial foi até a residência que o suspeito mora e não o encontrou. O homem foi localizado no Jardim Itapuã, na casa da irmã. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia.