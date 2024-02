Ibrahim Zaher confirma retorno a política e será pré-candidato a vereador pelo MDB

O ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, Ibrahim Zaher, de forma oficial confirmou o seu retorno a cena política rondonopolitana. O projeto de pré-candidatura a vereador deve ser lançado nos próximos dias, e na sequência a sua migração do PSB para o MDB, na abertura da janela partidária em março.

Para Ibrahim, desde 2016 distante do meio político teve a oportunidade como empresário e mais inserido na comunidade de vivenciar as demandas e problemas que rondonopolitanos cobram da classe política. “Hoje eu me sinto uma pessoa muito mais madura e mais experiente de quando tivemos atuando na Câmara. Passamos por uma pandemia como empresário, onde nos deu muito aprendizado, e atualmente me sinto disposto e motivado para voltar para cena política para poder contribuir muito mais para o desenvolvimento de nossa cidade”, contou.

Já a escolha pelo MDB teve como um dos principais motivos, o laço histórico de seu pai, ex-vereador Mohamed Zaher, eleito para a Câmara Municipal pela sigla, em 1996, sendo também presidente da Casa de Leis rondonopolitana. “O MDB foi o partido onde meu pai iniciou a trajetória política dele, e é um partido que tem uma história na nossa cidade de contribuição, sendo um agremiação grande nacionalmente e que nos dá muita condição de fazer um bom trabalho. Já havia recebido outras solicitações para ingressar, mas recebemos o convite do presidente municipal e pré-candidato, o deputado estadual Thiago Silva e agora estamos apoiando o projeto. E muito feliz em me filiar no MDB, no dia 07 de março, onde meu pai tem uma história muito bonita”, explicou

Em 2020, Ibrahim começou a ensaiar seu retorno após aceitar compor como vice-prefeito na chapa do também ex-vereador Thiago Muniz. Naquela campanha, ele se destacou tanto no corpo-a-corpo com os eleitores, como nos debates com os adversários demostrando desenvoltura e conhecimento sobre a coisa pública.