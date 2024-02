Idoso que morreu com golpe de faca no peito é identificado e suspeito já possui passagens

O idoso que morreu após ser atingido por um golpe de faca no peito em um bar, no fim da tarde desta segunda-feira (19) foi identificado como Euripedes de Oliveira de 69 anos. O crime aconteceu no bairro Jardim Assunção, em Rondonópolis-MT.

O suspeito de 43 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) momentos após o crime. Ele estava escondido na casa da mãe dele no bairro Vila Operária.

Segundo informações apuradas pela PM houve uma discussão no bar e a vítima acabou sendo atingida por um golpe de faca no peito. A equipe do SAMU foi acionada, a vítima foi socorrida, mas morreu dentro da ambulância.

Foi constatado pelo médico do SAMU que o golpe da faca perfurou o pulmão do idoso.

O local do crime foi isolado pela PM. A faca utilizada no homicídio foi encontrada e apreendida. O objeto estava com vestígios de sangue na lâmina.

PRISÃO

Durante diligencias os policiais do Grupo de Apoio (gap) da PM localizaram o suspeito. Ele estava escondido na casa da mãe dele, no bairro Vila Operária. O indivíduo deve responder por desobediência, homicídio doloso, ameaça e desacato.

Quando a guarnição chegou no endereço, o suspeito estava tomando banho e conforme a Polícia ele chegou a desacatar os militares com xingamentos. O indivíduo também estava visivelmente sob influência de álcool, bastante alterado, inclusive tentou morder um dos policiais militares, desferindo socos e chutes.

Foi constatado que o suspeito já possui passagens criminais por Tráfico de Drogas e Lesão Corporal.

A Polícia Civil investiga o caso.

Todas as informações constam em registro no Boletim de Ocorrência.