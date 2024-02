Motorista bate em motocicleta e duas mulheres ficam feridas

Um acidente de trânsito foi registrado na noite deste sábado (3), em Tangará da Serra-MT. Duas mulheres ficaram feridas após uma batida entre um carro Fiat Cronos e uma motocicleta Honda Biz. As vítimas estavam na moto e foram atingidas pelo carro no cruzamento da rua Cinco com a rua 24, próximo à feira do produtor.

Segundo informações apuradas pela equipe da TV Vale, as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

O condutor do carro se manteve no local durante o atendimento das vítimas e disse que não viu a moto por causa da chuva e por causa do ponto cego do veículo.