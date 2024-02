Operação prende cinco em flagrante e apreende oito armas de fogo em garimpo

A Delegacia de Nova Bandeirantes prendeu em flagrante na sexta-feira (02) cinco pessoas por posse irregular de armas e apreendeu diversos armamentos e munições.

A Operação Redenção contou com apoio da Polícia Militar e Delegacias de Alta Floresta e Nova Monte Verde para o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra suspeitos no envolvimento de um homicídio ocorrido em dezembro passado, no garimpo Juruena.

Durante as buscas, cinco suspeitos foram presos em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo e apreendidas diversas armas de fogo sem registro, entre elas carabinas, espingardas e pistolas.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia, autuados pelo delito e encaminhados à cadeia de Alta Floresta.