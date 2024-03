Polícia Civil prende autor de roubo em casa de idosa de 86 anos

Um dos autores do roubo a uma residência em Cuiabá foi preso em flagrante, na última quarta-feira (28), pela equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos da capital. O segundo autor do crime já foi identificado e é procurado pela equipe da unidade especializada.

A residência de uma idosa de 86 anos, no bairro Quilombo, foi invadida na madrugada de quarta-feira por dois suspeitos que arrombaram o imóvel e levaram aparelhos de televisão, joia, tablet e caixa de som.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos. Em diligências, a equipe da Derf Cuiabá localizou um deles, suspeitos, de 24 anos, no bairro Ribeirão da Ponte, na capital.

No endereço de um dos suspeitos, os policiais foram informados que ele não estava na casa. Logo depois, ele foi visto no bairro, andando em direção à uma residência e ao ver os investigadores tentou fugir, entrando em uma casa vizinha, mas foi detido.

Aos policiais civis, o suspeito confessou a participação no crime e que estava com um aparelho celular e um tablet levados das vítimas.

O segundo participante do roubo foi identificado. Continuando as diligências, a equipe policial chegou ao endereço no bairro Jardim Mariana, contudo, o suspeito de 26 anos já havia fugido do local. No quarto do suspeito foram encontradas as roupas utilizadas por ele durante o crime.

O criminoso preso foi autuado em flagrante por roubo qualificado. O delegado Fabiano Pitoscia encaminhou representação ao Judiciário com a conversão do flagrante em prisão preventiva.