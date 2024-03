Adolescente é detido por esfaquear colegas e incendiar escola

Um estudante de 17 anos foi apreendido após esfaquear três colegas e incendiar uma escola estadual em Salto da Divisa, a 877 km de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (20). Um adolescente, de 16 anos, e duas mulheres, de 42 e 45 anos, ficaram feridos e receberam atendimento médico.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o diretor da escola conta que conseguiu imobilizar o aluno. As vítimas e o autor do ataque foram levados para o hospital pelos próprios funcionários da escola. O adolescente, de 16 anos, sofreu escoriações no pescoço, uma mulher, de 42 anos, sofreu um corte no lado direito das costas e a outra mulher, de 45 anos, sofreu ferimentos superficiais nas costas.

O ataque começou quando o adolescente entrou em uma sala vazia, jogou álcool nas cortinas e ateou fogo. Após fazer isso, ele foi até o corredor da instituição, armado de duas facas, e atacou os outros estudantes. O adolescente também desferiu golpes contra si até ser contido pelo diretor.

O adolescente recebeu atendimento médico, foi avaliado por uma psicóloga e levado para a delegacia. As vítimas também foram atendidas e liberadas. Os materiais usados no ataque foram apreendidos.