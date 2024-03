Adolescentes de 14 e 16 anos envolvidos em duplo homicídio e esquartejamento são apreendidos em Rondonópolis

Dois menores de 14 e 16 anos envolvidos em um crime bárbaro registrado no fim de semana em Mirassol do Oeste-MT foram apreendidos na manhã desta terça-feira (05). Eles estavam escondidos em uma residência no bairro Jardim das Flores, em Rondonópolis-MT.

O desaparecimento das vítimas, Ludinei Kennedy Paixão Andrade, 18 anos, e Jakson Francisco de Souza, 19 anos, aconteceu no sábado. As investigações apontam que eles foram chamados para ir até a casa de uma mulher. O local foi invadido por suspeitos encapuzados, que sequestraram os rapazes e forçaram para que eles entrassem em um veículo.

A cabeça de Ludinei foi encontrada dentro de uma mochila junto com um bilhete de uma facção criminosa na segunda feira (04). Os corpos foram encontrados também na segunda em um canavial no município de Lambari D’Oeste.

De acordo com o tenente Coronel Handson, a equipe de Inteligência da PM de Cáceres e a Delegacia de Polícia Civil de Mirassol do Oeste, repassaram as informações à Agência Regional de Inteligência (ARI) de Rondonópolis e foi planejada uma operação de monitoramento.

Com a certeza da localização dos menores, os policiais acionaram mais guarnições e apreenderam os menores.

Um deles, de 14 anos, afirmou que esse não é o primeiro homicídio em que ele se envolve. Afirmou ainda que a motivação das mortes e por conta da briga de facções.