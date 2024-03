Campanha de conscientização contra dengue em Mato Grosso começa nesta segunda-feira (18)

Começou nesta segunda-feira (18) em todo Mato Grosso a campanha de conscientização da população contra o mosquito aedes aegypti, a “Semana D” contra a dengue. A ação, que é idealizada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), tem o objetivo de unir forças e construir uma força-tarefa para reduzir o risco de uma epidemia em Mato Grosso.

Em mais um passo importante para o combate das arboviroses, as ações de conscientização começaram pelas escolas, com o objetivo de integrar a comunidade estudantil e destacar a urgência em combater o mosquito.

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Alessandra Moraes, as ações idealizadas na campanha deverão facilitar a articulação junto às gestões municipais e agir contra o aumento dos casos.

“A ‘Semana D’ é uma ação realizada em regime de colaboração com os 142 municípios do Estado que buscam o mesmo objetivo: atuações adequadas e oportunas para o enfrentamento dos casos de dengue em Mato Grosso. São ações que se estendem à conscientização coletiva e abrangem do jovem estudante em sala de aula até os seus avós em casa, aumentando o núcleo de atuação no combate à dengue”, afirmou.

Alessandra ainda destacou a importância do primeiro Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa/LIA) de 2024 na campanha, que aponta 59 municípios de Mato Grosso em situação de alerta de infestação do mosquito transmissor.

“Essa é uma ferramenta que o gestor municipal pode utilizar para todas as medidas necessárias, principalmente no acompanhamento dos números de dengue no Estado. Com isso, podemos ampliar as medidas de prevenção e controle dentro dos municípios”, concluiu.

Veja abaixo todas as datas da ação da Semana D, que também serão destinadas à limpeza de residências:

18 de março – Escolas Municipais e Estaduais;

19 de março – Hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA);

20 de março – Farmácias;

21 de março – Órgãos públicos e privados;

22 de março – Entidades de classe;

23 de março – Instituições religiosas;

25 de março – Instituições de nível superior;

26 de março – Bancos e comércio;

27 de março – Supermercados;

28 de março – Rodoviárias, aeroportos e terminais de ônibus;

29 de março – Bares e restaurantes;

30 de março – Ação em um bairro de cada município.