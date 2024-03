Cinco pessoas são presas em flagrante e 115 quilos de entorpecentes são apreendidos pela Polícia Civil

Cinco suspeitos foram flagrados pela Polícia Civil na noite de sexta-feira (22), em uma estrada entre as cidades de Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade, transportando 115 quilos de entorpecentes, entre cloridrato de cocaína, pasta base e maconha.

Na noite de sexta-feira, uma equipe de investigação fazia monitoramento, dentro das atividades da Operação Integrada Protetor das Fronteiras e Divisas, após receber informações de que um grupo faria o transporte dos entorpecentes com destino a Pontes e Lacerda.

As equipes da Delegacia de Pontes e Lacerda e da Delegacia Especial de Fronteira iniciaram o patrulhamento do trecho entre o município e a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, quando por volta das 20h40 avistaram um veículo Pálio trafegando e outro, um modelo Gol logo atrás, que servia de batedor. Contudo, ao passar pela rodovia, o veículo Gol se adiantou e passou do Palio.

Os policiais se dividiram na abordagem aos dois veículos, alcançando os ocupantes do Palio, de idades de 44 e 21 anos. No momento em que os policiais abordavam o Palio, o segundo veículo se aproximou e ao avistar a Polícia Civil, tentou fugir, mas foram rapidamente interceptados. No veículo estavam três pessoas, de 20, 23 e 24 anos.

Na checagem ao Gol foram encontrados os pacotes de maconha, pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína. Os ocupantes levavam ainda rádio portáteis e em entrevista disseram que estavam se comunicando durante o trajeto.

Os cinco foram conduzidos à Delegacia de Pontes e Lacerda e autuados em flagrante por tráfico de drogas. A investigação foi instaurada para apurar o destinatário dos entorpecentes.