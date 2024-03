Docerias inovam com sabores criativos para vender mais nesta Páscoa

Com uma variedade de marcas e combinações de ovos de Páscoa disponíveis no mercado, empreendedores investem em sabores diferentes para atrair novos clientes e impulsionar as vendas durante o período. Neste ano, a Páscoa será comemorada no próximo dia 31 de março, mas os pedidos de ovos artesanais já começaram. Cascas e recheios especiais, além de embalagens personalizadas, tem atraído o público.

Para a empresária Giovanna Magalhães, a data é uma das mais importantes do ano e a preparação começa muito antes do que as pessoas imaginam.

“A preparação começa em outubro, que é onde começamos a olhar as inspirações. Eu sigo muitas empresas aqui da cidade e de fora para poder abrir o olhar e estar por dentro das novidades. É preciso muito tempo de estudo para acompanhar as tendências. Ainda no final do ano, a gente já começa a preparação do estoque com os pedidos de chocolates e embalagens. Como neste ano a Páscoa é em março, foi tudo mais adiantado”, afirma.

Giovanna explica que durante a semana da Páscoa, as vendas são equivalentes a dois meses de vendas normais e que por isso investir na data é muito importante. Mais de 15 sabores diferentes de ovos de Páscoa estão sendo produzidos para atender todos os gostos.

“Tem uma confeiteira que admiro muito que fala que a gente tem que vender nas datas comemorativas o que os nossos clientes mais gostam. Então, durante todo o ano, a gente já faz um parâmetro dos sabores prediletos e mais interessantes para que os clientes tenham opção de escolha. Para este ano, a novidade é o pistache. Ano passado a gente não trabalhava tanto com esse sabor e agora trouxemos duas opções de pistache: o ovo trufado e o ovo de colher. Outros destaques também são o ovo de cereja, o de 70% cacau e o de cookies com nutella, que inclusive me surpreendeu e está sendo um dos sabores mais vendidos até agora”, diz a empresária.

Para a empresária, o cuidado e o sabor dos produtos fazem total diferença na hora da escolha dos consumidores pelo ovo artesanal.

“Um dos diferenciais do nosso produto artesanal é o frescor. Alguns ovos do mercado chegam a ter validade de um ano e os nossos têm validade de seis a dez dias, dependendo do sabor tem ovo que tem validade de dois dias, então isso mostra como a gente cuida do que a gente entrega e mostra que não tem conservante. É tudo muito fresco e natural, sem contar que é feito aqui na nossa cidade. Além disso, o sabor do artesanal é diferenciado. A questão da embalagem também é importante porque a pessoa faz um pedido e acaba recebendo um produto mais exclusivo”, ressalta.

Giovanna relata que tem percebido uma mudança muito grande no perfil do consumidor e que por isso tem reforçado a produção dos ovos. Ela afirma que agora as pessoas têm procurado mais por produtos à pronta entrega.

“Até ano passado a gente viu muitos casos que a pessoa tinha o desejo de deixar o pedido encomendado e hoje a gente está vendo que precisa se preparar para ter os sabores à pronta entrega porque as pessoas estão buscando de forma mais imediata. É preciso muito cuidado para atender todo mundo da mesma forma e com os produtos para além das encomendas. Nesse período inclusive a gente aumenta bastante as horas extras e ampliamos também a equipe para ajudar na demanda”, afirma.