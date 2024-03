Homem é sequestrado e mantido em cárcere após falso anúncio de caminhão na internet

Um homem foi sequestrado na manhã desta quinta-feira (21) após cair em um golpe de falso anúncio de um caminhão em Rondonópolis-MT. Após ver o anúncio do veículo, a vítima foi até o local enviado pelos suspeitos e foi abordado. “Eles meteram a arma em mim e me levaram para o cativeiro”, afirma o homem que não quer ser identificado.

Ele foi levado para o cativeiro com uma coberta na cabeça, para não conseguir identificar o endereço. Segundo a vítima, negociações foram feitas durante o crime e familiares precisaram fazer transferências via pix nos valores de R$ 10 mil e R$ 3 mil para que ela não fosse morta.

“Eles me soltaram em um mato e pediram para que eu não olhasse para baixo. Fiquei deitado com o rosto no chão e depois levantei a cabeça e desamarrei minha mão. Eu não reagi e fiz o que eles falaram. O pessoal perdeu dinheiro, mas graças a Deus estou livre”, disse a vítima.

Durante o sequestro, o veículo que o homem estava também foi levado pelos suspeitos. A Polícia Militar recuperou alguns pertences da vítima e prendeu dois suspeitos. O caso está sendo investigado.