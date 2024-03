PRF apreende 220g de ouro e dinheiro em fiscalização

Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreende ouro e dinheiro em fiscalização na BR 174 em Pontes e Lacerda–MT. O comando de combate ao crime ocorreu ontem (6) no km 25 da BR 174B, que conecta as cidades de Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade em Mato Grosso.

Durante o comando, uma caminhonete chamou a atenção. O veículo parou no meio da estrada vicinal. Esta estrada vem da direção do garimpo com sentido à cidade de Pontes e Lacerda. Após cerca de 30 segundos parado, o veículo fez um retorno, voltando na direção de onde veio, levantando suspeitas na equipe.

Os agentes acompanharam a caminhonete por cerca de 3 quilômetros. Ao alcançá-la, visualizaram que o veículo possuía dois ocupantes. Realizaram a abordagem e encontraram escondido próximo ao banco traseiro um invólucro branco, envolto em fita adesiva, contendo minério com características semelhantes a ouro.

Questionado sobre o material, o homem disse que era ouro, proveniente de trabalho na região de garimpo.

Além disso, foram encontradas 17 notas de 200 reais, totalizando R$ 3.400 em espécie, das quais o homem alegou não saber a origem ou não se lembrar.

Os envolvidos foram conduzidos à Polícia Federal em Cáceres–MT.