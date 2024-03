Seduc divulga lista de professores convocados para dar aulas no Pré-Enem Digit@l MT

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) divulgou, nesta segunda-feira (18.03), a lista final de professores e coordenadores selecionados para atuarem no Pré-Enem Digit@l MT 2024. Aprovados nas duas etapas do edital, a inscrição e entrevista, os candidatos devem encaminhar os documentos pessoais até esta terça-feira (19). Para ver a lista dos convocados clique AQUI.

A composição de vagas será feita por cada uma Diretoria Regional de Educação (DRE), seguindo ordem de classificação, bem como quais os documentos necessários para entrega. A DRE determinará a modalidade, sendo presencial ou online.

O número de inscritos ultrapassou a meta de vagas, somando 1.148 inscrições para mentores e 283 coordenadores. Participaram do seletivo, professores efetivos ou contratados da Rede Estadual lotados no polo da sua DRE e professores em contrato temporário de acordo com o município classificado no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 018/2023/GS/SEDUC/MT.

Foram desclassificados os candidatos que estão afastados para tratamento de saúde ou qualquer outro tipo de licença, conforme Lei Complementar nº 04/1990, que possa prejudicar o acompanhamento das aulas.

Na 1ª etapa, mentores e coordenadores passaram na fase de inscrição online. Em seguida, os selecionados para a 2ª etapa, passaram pela entrevista com a DRE, que seguiu critérios estabelecidos para o desempenho da função, com experiência em edições anteriores do Pré-Enem Digit@l MT, liderança, gestão de conflitos, comunicação assertiva e organização.

Pré-Enem Digit@l MT

O Pré-Enem Digit@l MT faz parte da Política ‘Projetos Pedagógicos Integrados’, uma das 30 políticas educacionais que compõem o Plano EducAção 10 Anos, que visa colocar a rede estadual entre as cinco redes mais bem avaliadas no país até 2032.

Objetivo é mobilizar e preparar os estudantes do 3º ano do Ensino Médio e 2º e 3º semestres da Educação de Jovens e Adultos – EJA, durante o ano letivo, para o ingresso em Instituições de Ensino Superior em 2025, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

Em 2023 foram disponibilizadas 10 mil vagas e, em 2024, serão 15 mil vagas. As aulas são presenciais, aulas on-line durante o ano letivo, além de plantão tira-dúvidas.