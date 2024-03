Sine-MT disponibiliza mais de 1,9 mil vagas de emprego nesta semana

O Sistema Nacional de Emprego de Mato Grosso (Sine-MT), vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT), disponibiliza, nesta semana, 1.924 novas oportunidades de trabalho. Para o público em geral de Cuiabá e Várzea Grande, estão abertas 426 vagas.

As áreas de atuação são diversas, sendo que oferecem mais vagas: auxiliar de linha de produção (58), auxiliar de limpeza (55), pedreiro (35), ajudante de obras (28), motorista de caminhão (22) e carpinteiro (21). Também há vagas para armador de ferragens na construção civil (19), consultor de vendas (14), pintor de obras (13), servente de obras (11), motorista de ônibus urbano (11), e mecânico de motocicletas (10).

Ainda em Cuiabá e Várzea Grande, são ofertadas oito vagas para Pessoa Com Deficiência (PCD), sendo cinco para Atendente de lavanderia, duas vagas para auxiliar financeiro e uma para auxiliar administrativo.

Em Sinop (480 km de Cuiabá) estão disponibilizadas 221 oportunidades de emprego nas áreas de: auxiliar de linha de produção (25), servente de obras (16), auxiliar de estoque (15), operador de mistura (tratamentos químicos e afins) (12), operador de caixa (12), vigilante (8), motorista entregador (8), motorista de ônibus rodoviário (8), ajudante de carga e descarga de mercadoria (6), ajudante de açougueiro (comércio) (5), ajudante de açougueiro (comércio) (5), fiscal de prevenção de perdas (5), motorista de ônibus urbano (5), auxiliar de instalação (equipamentos de rádio) (4), e auxiliar de mecânico de autos (4).

No município de Rondonópolis (218 km de Cuiabá), a oferta é de 151 vagas, em funções como: auxiliar de limpeza (12), repositor em supermercados (12), atendente de lojas (12), auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes (11), ajudante de carga e descarga de mercadoria (11), vigilante (10), motorista entregador (6), auxiliar de linha de produção (5), auxiliar de cozinha (4), pedreiro (4), trabalhador da suinocultura (4), eletricista de instalações (3), vendedor de serviços (3), eletricista auxiliar (2), borracheiro (2), auxiliar de dobrador (metais) (2), operador de secador (produtos agrícolas) (2) e vaqueiro (2).

O município de Sorriso (397 km de Cuiabá) disponibiliza 114 novas ocupações de trabalho, dentre elas: operador de caixa (10), motorista entregador (6), consultor de vendas (6), auxiliar de cozinha (5), auxiliar administrativo (5), motorista de caminhão-betoneira (4), auxiliar de limpeza (4), auxiliar de linha de produção (4), vendedor interno (3), camareira de hotel (3), apontador de campo (3), soldador (2), empregado doméstico arrumador (2), técnico em fibras ópticas (2).

As vagas ofertadas pela Rede Sine são diárias e a todo momento novas oportunidades são cadastradas. A lista completa e atualizada pode ser acessada diariamente utilizando o Portal Emprega Brasil.

Os interessados devem procurar a unidade mais próxima, dentre os 35 postos do Sine-MT instalados em 31 municípios do Estado, com os documentos pessoais e o comprovante de residência.

Atendimento

Além do trabalho de intermediação de mão de obra, o Sine-MT realiza serviço de habilitação do seguro desemprego, atendimento orientado sobre a utilização da Carteira de Trabalho Digital e Previdência Social. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são oferecidas diariamente. Os interessados podem comparecer aos postos de atendimento portando documentos pessoais e comprovante de residência, facilitando os trâmites do atendimento.

Na região metropolitana, o horário de atendimento dos Sines, localizados nas unidades do Ganha Tempo Ipiranga e do CPA I, é de 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Já no Sine no Centro Estadual de Cidadania do Várzea Grande Shopping o horário de funcionamento é das 10h às 18h.

Para ter acesso completo a todas as oportunidades disponíveis nos municípios de Mato Grosso. Confira a relação das vagas de emprego em anexo.

Clique aqui e confira a lista de vagas