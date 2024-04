Após problema de superlotação no PA Infantil não ser resolvido, vereador apresenta requerimento e cogita abertura de CEI

Durante Sessão Ordinária nesta quarta-feira (17), na Câmara Municipal de Rondonópolis, o vereador Gerson Moreira (MDB) apresentou um requerimento para que a secretária de Saúde do município, Ione Rodrigues, preste informações sobre o atendimento oferecido no Pronto Atendimento (PA) Infantil da cidade. Caso a secretária não responda ao requerimento e apresente soluções para o problema de superlotação e outros na unidade, uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) poderá será criada.

“Requeiro que seja encaminhado o presente requerimento e urgente, à secretária de Saúde Ione Rodrigues, a fim de prestar informações sobre o caos instalado no Pronto Atendimento Infantil, em tempo ressalto que este requerimento se faz necessário para o momento, sendo que conforme for as respostas e não houver soluções para este problema, o melhor caminho a ser tomado será a criação de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI)”, afirma o documento apresentado durante a pauta.

O vereador alega que várias denúncias foram recebidas ao longo dos dias que nenhuma solicitação feita foi respondida pela pasta.

“Nós tentamos de maneira mais séria e mais rápida, que é mediante o ofício e até mesmo por meio de ligações, mas não estamos sendo atendidos. Diante disso, nós usamos as armas que o vereador tem, que é o requerimento. Eu recebi denúncia de servidor que trabalha no PAzinho de que a alimentação estava azeda. Recebemos também denúncias de servidor que trabalha lá e que tem que levar o material de limpeza e de higienização”, relata o vereador.

Gerson ressaltou sobre o orçamento da Saúde e citou sobre as emendas que são destinadas para que melhorias sejam feitas.

“Nós vamos cobrar porque nós não queremos que continue esse caos que está de superlotação, filas, equipamentos quebrados, faltando material, faltando até mesmo medicamento. Eu recebi relato de uma mãe que chegou por volta de 10 horas da manhã e só foi atendida por volta das 20 horas porque perderam o prontuário de atendimento. É essa saúde que a população de Rondonópolis quer?”, desabafou o vereador.

Confira a nota da Secretaria de Saúde de Rondonópolis sobre o assunto:

A equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde juntamente da diretoria do Pronto Atendimento Infantil se reuniram para avaliar o grande fluxo de atendimentos que têm ocorrido na unidade. As equipes gestoras reforçam que a grande maioria dos atendimentos (78%) poderiam ser resolvidas nos postos de saúde. A partir dessa verificação, afim de dar maior resolutividade e apoio nos atendimentos, as unidades básicas de saúde poderão encaminhar as crianças que tiverem necessidades da realização de exames de imagem e laboratorial, sem prévio agendamento, até o CEADAS e Laboratório Central. A Saúde reitera que as unidades básicas devem ser o primeiro ponto a serem buscados pela a população e estão de portas abertas de segunda à sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h, além das quatro unidades que funcionam com 3º turno, das 18h a 0h (Vila Rica, Itamaraty, Cidade de Deus e Vila Olinda).